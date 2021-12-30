РНБО має “затвердити” перших олігархів у травні, – Данілов

Олексій Данілов. Фото: РНБО

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов прогнозує, що якщо антиолігархічний закон набуде чинності за планом, то наприкінці травня 2022 року на засіданні РНБО розглядатимуть перших офіційно визначених олігархів.

Про це він сказав на брифінгу в четвер, 30 грудня, за підсумками засідання Радбезу, передає “Українська правда”.

За словами Данілова, на засіданні в четвер розглянули “дорожню карту” реалізації про запобігання впливу олігархів на Україну.

“Маємо розуміння, що до кінця травня закон вже має почати працювати. І якщо далі буде продовжуватися вся ця процедурна ситуація, 20-25 травня ми можемо з вами мати на засіданні Ради нацбезпеки і оборони перших олігархів, які будуть визначені через рішення РНБО згідно нашого законодавства”, – заявив секретар РНБО.

Як інформувала “Новинарня“, 5 листопада президент Володимир Зеленський підписав ухвалений Верховною Радою закон “Про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним з надмірним впливом осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)” (№5599).

Згідно із документом, критеріями для визнання людини олігархом є значний вплив на ЗМІ; активна участь у політичному житті; має бути кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який займає монопольне становище на ринку та протягом року поспіль підтримувати або посилювати таке становище; має підтверджену вартість активів (та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є) більш ніж 2 мільярди 270 мільйонів гривень.

Також депутати проголосували за усунення неузгодженостей у законі. Водночас у тексті відсутні виправлення щодо того, який орган ухвалює рішення стосовно включення особи в Реєстр олігархів. У тексті, оприлюдненому на сайті, є лише норма про те, що таке рішення ухвалює РНБО.

Читайте також:

ВР доручила Стефанчуку невідкладно підписати закон про олігархів