Рада нацбезпеки не розглядала санкції щодо Порошенка

Петро Порошенко в Польщі після отримання від ОГПУ підозри в держзраді, грудень 2021 року. Кадр відео

Рада національної безпеки і оборони України розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами запроваджених проти громадян України персональних санкцій.

Про це після засідання в четвер, 30 грудня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає “Інтерфакс-Україна”.

“Розглядалося питання синхронізації санкцій з нашими партнерами в разі запровадження санкцій проти громадян України”, – сказав Данілов на брифінгу.

За його словами, це необхідно для того, щоб посилювати співпрацю в цьому питанні.

При цьому Радбез не розглядав застосування санкцій щодо п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка.

Відповідаючи на запитання журналіста з цього приводу, Олексій Данілов сказав: “Ми працюємо лише з документами. Якщо відповідний документ буде направлено до апарату РНБО інституціями, які мають на це право, а їх п’ять, обов’язково це питання розглянемо та винесемо його на засідання РНБО, бо ми по-іншому працювати не можемо”.

Перед цим Данілов перерахував 21 питання, які порушувалися на засіданні РНБО в четвер, і жодне з них не стосувалося особисто Порошенка, передає “Інтерфакс-Україна“.

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