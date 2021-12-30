Рада нацбезпеки не розглядала санкції щодо Порошенка

Рада національної безпеки і оборони України розглянула можливість синхронізації з іноземними партнерами запроваджених проти громадян України персональних санкцій.
Про це після засідання в четвер, 30 грудня, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов, передає “Інтерфакс-Україна”.
“Розглядалося питання синхронізації санкцій з нашими партнерами в разі запровадження санкцій проти громадян України”, – сказав Данілов на брифінгу.
За його словами, це необхідно для того, щоб посилювати співпрацю в цьому питанні.
При цьому Радбез не розглядав застосування санкцій щодо п’ятого президента України, лідера партії “Європейська солідарність” Петра Порошенка.
Відповідаючи на запитання журналіста з цього приводу, Олексій Данілов сказав: “Ми працюємо лише з документами. Якщо відповідний документ буде направлено до апарату РНБО інституціями, які мають на це право, а їх п’ять, обов’язково це питання розглянемо та винесемо його на засідання РНБО, бо ми по-іншому працювати не можемо”.
Перед цим Данілов перерахував 21 питання, які порушувалися на засіданні РНБО в четвер, і жодне з них не стосувалося особисто Порошенка, передає “Інтерфакс-Україна“.
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