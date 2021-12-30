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ФК “Верес” оштрафували за російськомовне інтерв’ю гравця

30/12/2021 09:34

Рівненський футбольний клуб “Верес” оштрафували за російськомовне інтерв’ю одного з гравців.

Про це повідомляється на офіційному сайті.

«Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу оштрафував рівненський “Верес”. Причина – порушення регламенту змагань щодо надання флеш-інтерв‘ю футболістами державною мовою, яке було зафіксоване після матчу 17-го туру УПЛ “Верес” – “Динамо”. Рішення КДК УАФ оскарженню не підлягає», – йдеться в повідомленні.

У заяві клубу зазначено, що відтепер і надалі представники клубу даватимуть інтерв‘ю та коментарі для ЗМІ лише українською мовою.

“Для тих футболістів або інших працівників клубу, які володіють державною мовою на недостатньому, на їхню думку, рівні, клуб готовий організувати курси із вивчення української”, – додали у “Вересі”.

Водночас необхідність давати інтерв’ю українською не стосується гравців, які є громадянами інших держав.

У коментарі Zaxid.net пресслужба клубу повідомила, що сума штрафу є «символічною» – близько 10 тисяч гривень.

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