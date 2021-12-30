Футболіст Довбик засудив російську агресію та відкинув пропозиції з РФ

Артем Довбик (справа) після голу у ворота шведів на Євро-2020

Нападник футбольної збірної України та клубу “Дніпро-1” Артем Довбик засудив російську агресію та відкинув пропозиції клубів з РФ про трансфер.

Про це 24-річний футболіст, який є уродженцем Черкас, заявив в інтерв’ю zbirna.com.

“Вся ця ситуація з Росією для мене очевидна. Я категорично проти агресії. Нехай дадуть нам спокій, не треба нам допомагати. Я люблю Україну і в першу чергу хочу, щоб у нашій країні настав мир”, – сказав Артем.

Він наголосив, що не розглядає пропозиції з переходом у російський клуб.

“Пам’ятаю, хтось написав, що мене запрошують до російського клубу, то батько одразу набрав і запитав: “Я щось не зрозумів?” Навіть не розглядаю такі варіанти”, – сказав Довбик.

Раніше футболісти і тренери клубів української прем’єр-ліги назвали Артема Довбика найкращим гравцем УПЛ 2021 року. Саме його гол вивів національну збірну України до чвертьфіналу Євро-2020.

Станом на 2021 рік у чемпіонаті Росії грають або працюють тренерами українці Ярослав Ракицький, Анатолій Тимощук, Андрій Воронін, Іван Ордець, Дмитро Іванісеня, Артем Полярус, Ярослав Годзюр, Денис Кулаков, Марк Мампассі та ін.

Для гравців перехід у першість країни-агресора означає закриті двері до збірної України.

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