“Південмаш” підписав черговий контракт на виготовлення для США ступенів ракети-носія “Антарес”

Старт ракети-носія Antares у серпні 2021 року. Фото NASA

Держпідприємство “ВО “Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова” з Дніпра повідомило про підписання з американським замовником контракту на виготовлення чергових двох перших ступенів ракети-носія “Антарес”.

Як повідомила пресслужба “Південмашу” 29 грудня, замовник – НАСА – визначився з конфігурацією ракети-носія, що дозволило укласти контракт напередодні Різдва.

Ідеться про замовлення на виготовлення основної конструкції першого ступеня (ОКПС) №№ 21 і 22.

Таким чином, наразі в Дніпрі є замовлення на виготовлення чотирьох ОКПС для ракети-носія “Антарес”.

Надалі очікується додаткове підтвердження від НАСА, після якого можна буде домовлятися про виробництво ще кількох ОКПС.

“Багато в чому нашу перспективу визначало й те, як ми покажемо себе у 2021 році на виробах 17 та 18, – пояснив перший заступник генерального директора з економіки та фінансів “Південмашу” Костянтин Завгородній. – Американці дуже вибагливо ставляться до таких речей, як дотримання договірних зобов’язань, особливо щодо термінів, ув’язки всіх технічних деталей, а також організаційних формальностей. Багато нюансів виникає не тільки під час виробництва, а й у ході здачі продукції замовнику. Працівники заводу (кожен на своїй ділянці) намагалися не підвести. Ми вклалися в строки, і приймання пройшло без зауважень. За що велика подяка всьому колективу”.

Як зазначили на заводі, “американці виконали обіцянку – підписали важливий для нас контракт. Це завантаження нашого основного виробництва (хоч і не в тому обсязі, який необхідний для його підйому) на найближчі два-три роки”.

“Раніше цього року було підписано також додаткові (і вельми солідні) контракти з компанією «Антонов» на виготовлення комплектів шасі для літаків Ан-178 та розширення співпраці з ними в авіаційній тематиці. Роботу за ними вже розпочато. Ми й надалі працюватимемо над поповненням портфеля замовлень нашого підприємства”, – заявили на “Південмаші”.

Як пише Defense Express, окрім співпраці з США, “Південмаш” також виконує замовлення на виробництво двигунів четвертого ступеня РД-843 для європейської ракети-носія “Вега” (Vega). За контрактом, розрахованим до 2023 року, держпідприємство має поставити 11 блоків маршового двигуна. Станом на початок цього року було поставлено сім двигунів, ще один планували відвантажити замовнику найближчим часом, а останні три блоки знаходилась в процесі виробництва.

Крім цього, європейський замовник скористався опціоном на додаткове замовлення за цим контрактом, що дало змогу досягти домовленості на постачання ще 10 блоків маршових двигунів для РН “Вега”.

У 2021 році було здійснено два пуски ракет-носіїв “Антарес” та три – “Вега” з українськими складовими. Загалом із 2012 року європейська ракета стартувала 20 разів (18 разів успішно), а американська з 2013 року – 15 разів (14 успішно).

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