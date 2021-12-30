СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
3660620 +5930
Летальні випадки:
95690 +278
Одужали:
3460249 +10369
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 16757339 (+32605). Оновлено: 08:14 30.12.2021
Home / Війна / “Південмаш” підписав черговий контракт на виготовлення для США ступенів ракети-носія “Антарес”

“Південмаш” підписав черговий контракт на виготовлення для США ступенів ракети-носія “Антарес”

30/12/2021 18:17

 

Держпідприємство “ВО “Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова” з Дніпра повідомило про підписання з американським замовником контракту на виготовлення чергових двох перших ступенів ракети-носія “Антарес”.

Як повідомила пресслужба “Південмашу” 29 грудня, замовник – НАСА – визначився з конфігурацією ракети-носія, що дозволило укласти контракт напередодні Різдва.

Ідеться про замовлення на виготовлення основної конструкції першого ступеня (ОКПС) №№ 21 і 22.

Таким чином, наразі в Дніпрі є замовлення на виготовлення чотирьох ОКПС для ракети-носія “Антарес”.

Надалі очікується додаткове підтвердження від НАСА, після якого можна буде домовлятися про виробництво ще кількох ОКПС.

“Багато в чому нашу перспективу визначало й те, як ми покажемо себе у 2021 році на виробах 17 та 18, – пояснив перший заступник генерального директора з економіки та фінансів “Південмашу” Костянтин Завгородній. – Американці дуже вибагливо ставляться до таких речей, як дотримання договірних зобов’язань, особливо щодо термінів, ув’язки всіх технічних деталей, а також організаційних формальностей. Багато нюансів виникає не тільки під час виробництва, а й у ході здачі продукції замовнику. Працівники заводу (кожен на своїй ділянці) намагалися не підвести. Ми вклалися в строки, і приймання пройшло без зауважень. За що велика подяка всьому колективу”.

Як зазначили на заводі, “американці виконали обіцянку – підписали важливий для нас контракт. Це завантаження нашого основного виробництва (хоч і не в тому обсязі, який необхідний для його підйому) на найближчі два-три роки”.

“Раніше цього року було підписано також додаткові (і вельми солідні) контракти з компанією «Антонов» на виготовлення комплектів шасі для літаків Ан-178 та розширення співпраці з ними в авіаційній тематиці. Роботу за ними вже розпочато. Ми й надалі працюватимемо над поповненням портфеля замовлень нашого підприємства”, – заявили на “Південмаші”.

Як пише Defense Express, окрім співпраці з США, “Південмаш” також виконує замовлення на виробництво двигунів четвертого ступеня РД-843 для європейської ракети-носія “Вега” (Vega). За контрактом, розрахованим до 2023 року, держпідприємство має поставити 11 блоків маршового двигуна. Станом на початок цього року було поставлено сім двигунів, ще один планували відвантажити замовнику найближчим часом, а останні три блоки знаходилась в процесі виробництва.
Крім цього, європейський замовник скористався опціоном на додаткове замовлення за цим контрактом, що дало змогу досягти домовленості на постачання ще 10 блоків маршових двигунів для РН “Вега”.

У 2021 році було здійснено два пуски ракет-носіїв “Антарес” та три – “Вега” з українськими складовими. Загалом із 2012 року європейська ракета стартувала 20 разів (18 разів успішно), а американська з 2013 року – 15 разів (14 успішно).

Читайте також:
Супутник “заСІЧе” ворога: як розвиток космічної галузі допоможе Україні перемогти

Унікальних переглядів: 19
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

“Південмаш” підписав черговий контракт на виготовлення для США ступенів ракети-носія “Антарес”

  Держпідприємство “ВО “Південний машинобудівний завод ім. О. М. Макарова” з Дніпра повідомило про підписання з американським замовником контракту на виготовлення чергових двох перших ступенів ракети-носія “Антарес”. Як повідомила...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse