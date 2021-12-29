Воїни 128 огшбр повернулися з передової на Закарпаття. ФОТО, ВІДЕО

Фото: пресслужба Мукачівської міської ради

Військові окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади повернулися додому після виконання бойового завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Про це повідомила пресслужба 128-ї огшбр у вівторок, 28 грудня.

Колона військовослужбовців пройшла від військової частини на вул. Ілони Зріні до центру Мукачева, де відбулася офіційна зустріч захисників та нагородження найкращих воїнів.

“Закарпатський легіон повернувся в рідні Карпати. Місто Мукачево зустріло бійців славетної бригади, яка повернулась з району виконання завдань. Військовослужбовців, шеврон яких прикрашає срібна квітка Едельвейс — символ мужності і кохання. Мужності в боях та кохання до гір і України. Карпати вітають славетний легіон. З Україною в серці. Лем Ми”, – йдеться в повідомленні.

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“Чергова ротація завершилась – зусиллями тисяч рук ми разом перегорнули ще одну сторінку бойового шляху легендарної бригади. Змогли, осилили, не злякались труднощів, не зробили жодного кроку назад – в нашій справі тільки так. Гірський штурмовик не знає інших шляхів”, – наголосили військові.

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