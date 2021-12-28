На Дніпропетровщині урочисто зустріли воїнів 93 омбр, що повернулися додому після 8 місяців на війні. ФОТО

Фото: пресслужба 93-ї омбр

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У селищі Черкаському на Дніпропетровщині відбулися урочисті заходи з нагоди повернення із фронту до пункту постійної дислокації військових 93-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України “Холодний Яр”.

Про це у вівторок, 28 грудня, інформує пресслужба 93-ї омбр.

“Спочатку хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів, а також померлих під час несення служби в районі проведення операції Об’єднаних сил. Згадали полеглих та віддали останню шану, поклавши квіти до пам’ятника загиблим воїнам-холодноярцям. У цю ротацію на передовій від рук ворога загинуло п’ять військовослужбовців бригади“, – йдеться в повідомленні.

Згодом у Гарнізонному будинку офіцерів привітали бійців-холодноярців із поверненням.

“Бригада повернулася додому, але ми все одно повинні перебувати в стані підвищеного ступеню бойової готовності. Усі ви бачите, яка чутлива і напружена ситуація склалася уздовж державного кордону України. Щотижня поблизу наших кордонів з’являються до трьох нових батальйонно-тактичних груп ворога. Щодня кількість російських військ на кордоні збільшується, незважаючи на перемовини, які ведуть представники НАТО, Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу”, – сказав командувач оперативного командування “Схід” генерал-майор Олег Мікац, який у 2013-2014 роках був командиром 93-ї бригади.

Він також заявив, що пишається участю в антитерористичній операції у складі 93-ї бригади.

“Нам довелося звільняти міста, які були під окупацією – і Добропілля, і Авдіївку, і Піски, і багато інших населених пунктів. Ми воювали за Донецький аеропорт. Люди у цих містах не хочуть йти до так званого “старшого російського брата”. Вони хочуть жити у вільній і незалежній Україні. Тому кожному з вас присутньому тут хочу сказати слова щирої подяки. За те, що ви є. Що ви зробили свідомий вибір, покинули свої домівки, щоб творити історію. Саме ви – рушійна сила майбутньої України!”, – наголосив генерал Мікац.

“93-тя бригада золотими літерами вписана у історію нашої держави. Ім’я кожного з нас залишиться у історії країни. Хочу висловити слова вдячності за той бойовий дух, яким завжди відрізнялася наша бригада”, – сказав командир холодноярців полковник Дмитро Брижинський.

Як повідомляла “Новинарня“, за час ротації 2021 року в Донецькій області, у районі Докучаєвська, Новотроїцького, Гранітного, Мироного й Чермалика, внаслідок бойових дій загинули п’ятеро військових “Холодного Яру” – офіцери Юрій Письменний, Богдан Бродовський, сержант Георгій Халіков, солдати Дмитро Товчигречка, Валерій Геровкін.

Також 93 омбр під час боїв у районі Гранітного та Старомар’ївки перша з підрозділів ЗСУ запросила підтримку ударних БПЛА “Байрактар” і увійшла в “сіру зону” в Старомар’ївці.

“Новинарня” робила репортаж, побувавши в гостях у “холодноярців” під час ротації.

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