Прокуратура розслідує причини вибуху у лікарні на Прикарпатті, серед версій – заупокійна свічка в реанімації

Попередньою причиною пожежі у Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення вимог пожежної безпеки.

Про це інформує пресслужба офісу генпрокурора у середу, 29 грудня.

Прокуратура Івано-Франківської області проводить розслідування.

За фактом інциденту розпочате кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 КК України (порушення встановлених законодавством вимог пожежної чи техногенної безпеки, внаслідок якої загинули та постраждали люди).

Тривають слідчі дії, створені задля встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.

Водночас у Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що причиною вибуху, який спровокував пожежу, могла стати запалена заупокійна свічка.

У реанімації одночасно працювало п’ять кисневих концентраторів, повітря в палаті було перенасичене киснем.

“Після трагічної загибелі одного з пацієнтів лікарні від COVID-19 один із співробітників закладу за традицією поставив заупокійну свічку. Від контакту відкритого вогню з перенасиченим киснем повітрям у реанімаційній палаті миттєво спалахнуло медичне обладнання, тканина та інші предмети”, – йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Рятувальники закликали керівників медичних установ заборонити використання відкритого вогню у реанімаційних відділеннях та поблизу кисневого обладнання.

Як інформувала “Новинарня“, ввечері 28 грудня в Косівській центральній районній лікарні стався вибух із подальшою пожежею. До прибуття рятувальників персонал евакуював 12 хворих.

Пізніше в Державній службі України з надзвичайних ситуацій повідомили, що в палаті, де сталося загоряння, виявили тіла двох загиблих (лежачі хворі). Також постраждали четверо медпрацівників, двоє з них перебувають у тяжкому стані та двоє у стані середньої тяжкості. Постраждалих госпіталізували з опіками до лікарні.

Згодом голова Івано-Франківської облдержадміністрації Світлана Онищук повідомила, що внаслідок пожежі в реанімаційному відділенні Косівської ЦРЛ загинуло чотири особи, ще трьох було госпіталізовано до обласної лікарні.

Вогонь пошкодив палату, медичне обладнання та ліжка на площі 55 квадратних метрів.

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