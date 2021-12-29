На Прикарпатті внаслідок пожежі в лікарні загинули троє пацієнтів

Унаслідок пожежі, яка виникла у реанімації Косівської центральної районної лікарні в Івано-Франківській області, загинули троє осіб. Ще одна людина померла від COVID-19.

Про це в середу, 29 грудня, інформує пресслужба Національної поліції.

“Попередньо встановлено, що троє осіб загинули під час пожежі, ще одна особа померла від коронавірусної хвороби. Усі вони були пацієнтами лікарні”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, ще троє людей постраждали внаслідок загоряння. Їх госпіталізували до обласної лікарні в Івано-Франківську.

На місці події поліцейські забезпечують охорону публічного порядку.

Слідчі здійснюють першочергові заходи для встановлення обставин і причин пожежі.

Інформацію про подію внесли до журналу Єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Слідчими після закінчення огляду місця події вирішуватиметься питання про відкриття кримінального провадження.

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