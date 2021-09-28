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На Прикарпатті військового, що підірвав гранату в кафе, засудили до 8 років тюрми

28/09/2021 19:24

 

Рожнятівський районний суд Івано-Франківської області виніс вирок чоловікові, який підірвав гранату у кафе в селі Лісна Тарновиця Надвірнянського району.

Внаслідок події, що трапилася у травні 2018 року, загинула одна людина, ще восьмеро були травмовані.

Про це інформує місцеве видання “Версії” у вівторок, 28 вересня.

Обвинувачений свою вину у вчиненні інкримінованих йому правопорушень визнав повністю. Пояснив, що конфлікт почався тоді, коли хтось з відвідувачів негативно висловився про його дитину, а також назвав його “сєпаром”.

Гранату та інші боєприпаси чоловік привіз із фронту, де проходив військову службу поблизу с.Семигір’я Бахмутського району Донецької області.

Суд визнав чоловіка винуватим та призначив остаточне покарання за сукупністю злочинів – позбавлення волі строком вісім років.

Подія трапилася 20 травня 2018 року. Військовослужбовець, який перебував у відпустці, мав конфлікт із відвідувачами кафе, сталась бійка.
Чоловік пішов додому, взяв гранату, щоби “розібратися” зі своїми кривдниками. Відвідувачі кафе, побачивши п’яного чоловіка з бойовою гранатою в руках, намагались його знешкодити. Однак під час фізичного протистояння, військовий кинув гранату й пролунав вибух.

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