На Тернопільщині ПЦУ зводить храм на честь героїв Небесної сотні та українських військових

Фото: пресслужба Православної Церкви України

У Бучачі архиєпископ Тернопільський і Кременецький Нестор (ПЦУ) провів освячення й заклав перший камінь храму на честь всіх святих України.

Владика освятив хрест на місці будівництва храму, інформує пресслужба Православної Церкви України.

“Закладаючи наріжний камінь храму, архиєрей висловив сподівання, що вже найближчим часом з Божою допомогою мешканці Бучача матимуть змогу молитися в новозбудованому храмі на честь всіх святих землі Української”, – йдеться в повідомленні.

Новий храм на Тернопільщині спорудять у пам’ять про Героїв Небесної Сотні, учасників російсько-української війни і всіх, хто поклав життя за Україну.

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