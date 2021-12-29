До представників “Євросолідарності” приходили з обшуками, – Турчинов

Олександр Турчинов

Сьогодні у деяких представників партії “Європейська солідарність” пройшли обшуки.

Про це заявив керівник центрального штабу партії Олександр Турчинов під час брифінгу в середу, 29 грудня.

“Сьогодні зранку відбулися обшуки у представників нашої партії. Зокрема обшукували оселю надзвичайного і повноважного посла Юрія Онищенка, який має 25 років дипломатичного стажу, віддано працював на свою країну. Також обшукувала ексдепутата Сергія Березенка та інших наших колег”, – уточнив Турчинов.

Він додав, що у такий спосіб влада намагається залякати головних політичних опонентів.

“Ви знаєте, що вони шукали? Вони шукали, мабуть, відповідь на ту кризу, яка є сьогодні. Вони шукали документи, пов’язані із вугіллям, але не 21 року, а 14 року. Безумовно вони нічого не знайшли і не могли знайти. Але мета таких обшуків – не збирання якоїсь показової бази, мета – це демонстративний терор, демонстративне залякування, принижування. Ну уявіть у родин маленькі діти. Коли о 7 ранку вриваються у вашу оселю люди, які щось хочуть знайти, це безумовно не створює святковий настрій перед новорічними святами. Ще раз підкреслюю – нічого не знайшли, але вітання новорічне передали”, – повідомив Турчинов.

Керівник центрального штабу партії також зазначив, що подібні “провокації” триватимуть і далі.

“Ми знаємо, що і далі будуть продовжуватися провокації проти “Європейської солідарності” і далі Зеленський ставить перед силовиками завдання боротися не з російською агресією, а саме з головним політичним опонентом Петром Порошенком… Пане Зеленський і пане Шмигаль ви пошукайте у своїх офісах і в офісах президента, і в офісі Кабінету міністрів саме документи, які пов’язані з вугіллям, які дійсно можуть зацікавити, якщо не зараз, то у найближчому майбутньому, правоохоронні органи. Документи пов’язані із завезенням на $3 млрд російського вугілля, а також вугілля з окупованих територій, те що ви намагаєтесь робити”, – наголосив Турчинов.

Представники якого відомства приходили з обшуком та у якому конкретно кримінальному провадженні Турчинов не повідомив.

Відсутні наразі й офіційні коментарі правоохоронців з приводу слідчих дій у представників “ЄС”.

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