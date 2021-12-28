В Україні триває аукціон, щоби допомогти дітям прифронтової зони: хто вже виставив лоти

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В Україні триває аукціон “Голоси дітей”, його мета — зібрати гроші на психологічну та психосоціальну допомогу дітям, які живуть біля лінії фронту.

Організовують благодійну акцію волонтери БФ “Восток-SOS” та фонд “Голоси дітей”.

“Жодна дитина не впорається з наслідками травми війни самостійно. Допомагаючи дитині вижити в обставинах війни, ми позбавляємо її відчуття ізольованості та об’єднуємо країну”, — зазначають організатори.

Волонтери вже домовилися із відомими та соціально активними українськими співаками, журналістами, режисерами. Вони виставлятимуть на продаж свою річ або свій час (можливість сходити на каву, прогулятися, влаштувати тренінг тощо).

Далі протягом однієї доби кожен матиме змогу зробити свої ставки аби отримати лот.

Відомо, що до аукціону вже долучилися Андрій Шевченко, Світлана Панатоїтіді, Яніна Соколова, Богдан Логвиненко, Майкл Щур, Денис Бігус та інші.

Свій лот запропонував і Леонід Остальцев – це екскурсія у Veterano Pizza і смачна вечеря.

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