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Миколай ООС: українські військові привітали дітей зі святом

20/12/2021 00:19

Майже тисяча дітей, які проживають у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали привітання та солодкі подарунки до Дня Святого Миколая.

Про це в неділю, 19 грудня, повідомив пресцентр штабу ООС.

Олександр Павлюк із дітьми. Фото: пресцентр штабу ООС

Цього дня командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк привітав зі святом дітей, що навчаються у Новоайдарській санаторній школі-інтернаті.

“У день святого Миколая солодкі подарунки від військовослужбовців та щирі побажання мирного неба і щасливого майбутнього отримали також діти у Станиці Луганській, Великій Новосілці, Попасній, Гірському та інших населених пунктах Донецької та Луганської областей. Офіцери цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил та волонтери передали дітям з прифронтових міст і сіл понад тисячу святкових подарунків”, – сказано в повідомленні.

У свою чергу, дитячі творчі колективи подарували гостям свої музичні виступи та танцювальні номери.

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Крім іншого, воїни однієї із мотопіхотних бригад, що виконують бойові завдання на Луганщині, привітали із Днем Святого Миколая школярів у селищах Муратове та Кримське, а також передали подарунки дітям загиблих українських військовослужбовців.

“Ці подарунки зібрали віряни Української греко-католицької церкви з німецького міста Ляйпціг. Сьогодні ми передаємо вже другу партію посилок для сімей загиблих учасників АТО/ООС, що надійшли від цієї громади”, – розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва штабу ОТУ “Північ” підполковник Олександр Булах.

Святкові набори із солодощами та приладдям для малювання отримали діти в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Боровському та інших населених пунктах області.

“Дуже приємно робити такі добрі справи. Щасливі очі діточок є найкращою нагородою за роботу. Дякую за співпрацю нашим закордонним партнерам та українцям, які надали матеріальну підтримку для сімей учасників АТО/ООС, що мешкають на Луганщини”, — зазначила офіцер Об’єднаного центру ЦВС у Сєвєродонецьку старший лейтенант Юлія Гамма.

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