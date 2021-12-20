Миколай ООС: українські військові привітали дітей зі святом

Фото: пресцентр ОТУ "Північ"

Майже тисяча дітей, які проживають у районі проведення операції Об’єднаних сил отримали привітання та солодкі подарунки до Дня Святого Миколая.

Про це в неділю, 19 грудня, повідомив пресцентр штабу ООС.

Цього дня командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Олександр Павлюк привітав зі святом дітей, що навчаються у Новоайдарській санаторній школі-інтернаті.

“У день святого Миколая солодкі подарунки від військовослужбовців та щирі побажання мирного неба і щасливого майбутнього отримали також діти у Станиці Луганській, Великій Новосілці, Попасній, Гірському та інших населених пунктах Донецької та Луганської областей. Офіцери цивільно-військового співробітництва Об’єднаних сил та волонтери передали дітям з прифронтових міст і сіл понад тисячу святкових подарунків”, – сказано в повідомленні.

У свою чергу, дитячі творчі колективи подарували гостям свої музичні виступи та танцювальні номери.

Крім іншого, воїни однієї із мотопіхотних бригад, що виконують бойові завдання на Луганщині, привітали із Днем Святого Миколая школярів у селищах Муратове та Кримське, а також передали подарунки дітям загиблих українських військовослужбовців.

“Ці подарунки зібрали віряни Української греко-католицької церкви з німецького міста Ляйпціг. Сьогодні ми передаємо вже другу партію посилок для сімей загиблих учасників АТО/ООС, що надійшли від цієї громади”, – розповів начальник групи цивільно-військового співробітництва штабу ОТУ “Північ” підполковник Олександр Булах.

Святкові набори із солодощами та приладдям для малювання отримали діти в Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному, Боровському та інших населених пунктах області.

“Дуже приємно робити такі добрі справи. Щасливі очі діточок є найкращою нагородою за роботу. Дякую за співпрацю нашим закордонним партнерам та українцям, які надали матеріальну підтримку для сімей учасників АТО/ООС, що мешкають на Луганщини”, — зазначила офіцер Об’єднаного центру ЦВС у Сєвєродонецьку старший лейтенант Юлія Гамма.

Читайте також:

Танковий Миколай. Замкомбата батальйону “Звіробій” возить подарунки дітям загиблих побратимів