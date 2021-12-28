В Україні громадян сповіщатимуть про виклики на судові засідання через “Дію”

У сервісі державних послуг “Дія” стартував бета-тест повідомлень користувачів про судові засідання, які їх стосуються.

Як передає “Новинарня“, про це йдеться в повідомленні на фейсбук-сторінці додатку.

Користувач заздалегідь отримає повідомлення про те, яка судова суперечка та ким він у ній виступає – позивачем чи відповідачем.

“Тепер не буде випадків, коли суд надсилає судове повідомлення звичайною поштою, а ви про це вперше чуєте. Завдяки повідомленням «Дії» ви будете поінформовані вчасно”, – сказав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Розробники також зазначили, що наразі додаток оновлювати не потрібно. Натомість для цього потрібно увімкнути у налаштуваннях опцію “Дозволити сповіщення”.

Також розробники сервісу оприлюднили відповідну відеоінструкцію.

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