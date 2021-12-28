Заступник міністра освіти звільнився після фото з помічницею у відвертій сукні

Уряд України звільнив з посади заступника міністра освіти Ігоря Гарбарука.
Про це у себе у Telegram-каналі повідомила у вівторок, 28 грудня, народний депутат від “Слуги народу” Юлія Гришина.
“Щойно заступника міністра освіти Ігора Гарбарука було звільнено Кабміном за його заявою”, — написала вона.
Нагадаємо, 25 грудня в мережі оприлюднили фото, на якому були мер Львова Андрій Садовий, заступник міністра освіти Ігор Гарбарук та брюнетка у сукні з відвертим декольте Христина Тишкун.
Дівчину заступник міністра представив як свою помічницю.
Гарбарук і Тишкун завітали до Львова 24-го грудня, щоби подивитися, як працюють навчально-практичні центри у профтехучилищах.
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