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Росія вимагає від України визнати “Спутник V” для відкриття КПВВ на Донбасі, – Арестович

27/12/2021 14:44

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що для відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі Росія вимагає від України визнати російську вакцину “Спутник V” та довідки про щеплення нею.

Про це він розповів в ефірі телеканалу “Дом“.

За словами Арестовича, на останньому засіданні ТКГ не вдалося дійти згоди щодо відкриття всіх КПВВ.

“Закриті вони через те, що можливі результати переговорів зводять до суб’єктивізації так званих “ЛНР” та “ДНР”. Їхнє завдання – вивести Росію за межі конфлікту, вдати, що РФ – посередник, а в нас внутрішній громадянський конфлікт”, – зазначив речник української делегації в ТКГ.

“Звичайно, ми на це не підемо. Тому що основою мирного врегулювання є визнання Росією свого статусу як сторони конфлікту, якою її визнає весь цивілізований світ, крім них самих”, – запевнив Арестович.

Він також заявив, що Росія висунула вимогу для відкриття КПВВ: Україна має визнати російську вакцину.

“Наші КПВВ вже понад рік відкриті. Відкриваються щодня о 8-й ранку. Залишилося лише пропустити громадян із того боку. Але вони й тут зачепилися за необхідність нами визнати вакцину “Супутник V” у документах, визнати документи з печатками так званих “ДНР” та “ЛНР”. Коротше, зробити все те, на що ми ніколи не підемо”, – наголосив він.

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Україна

Росія вимагає від України визнати “Спутник V” для відкриття КПВВ на Донбасі, – Арестович

Речник української делегації у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович заявив, що для відкриття контрольних пунктів в’їзду-виїзду на Донбасі Росія вимагає від України визнати російську вакцину “Спутник V” та довідки...

Війна з Росією

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