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Засновник російського сайту “Спутнік і погром” Просвірнін розбився насмерть, упавши голим із вікна. ВІДЕО

27/12/2021 18:21

Засновник російського націоналістичного інтернет-видання “Спутник и погром” Єгор Просвірнін помер, випавши голим із вікна в центрі Москви.

Про смерть 35-річного Просвірніна повідомляють російські ЗМІ, його адвокат, а також його знайомі, пише російська служба ВВС.

“Я з дружиною його (Мариною Урусовою) говорив. На жаль, все так. Він випав із вікна”, – сказав політик Роман Юнеман виданню “Підйом”.

Кадр відео

Як пишуть ЗМІ й телеграм канали, тіло Просвірніна виявили під вікнами житлового будинку на вулиці Тверській, що в самому центрі міста, навпроти ресторану “Вірменія”.

Небіжчик був голий. Перед падінням він був п’яний і нібито викинув з вікна ніж та газовий балончик.

Як розповіли ВВС сусіди Просвірніна, весь день із його квартири долинали крики та лайка.

Контекст

Єгор Просвірнін – російський журналіст та засновник націоналістичного інтернет-видання “Спутнік і погром”. У 2017 році воно було заблоковане на вимогу генпрокуратури РФ за пропаганду ідей національної та релігійної ворожнечі, а у 2018 році оголосило про закриття.

У 2015 році до Просвірніна приходили з обшуком у справі про екстремізм, що була порушена після його статті про “цілі та завдання російського націоналізму”. Серед іншого, цей діяч пропонував “обрушити Україну” та створити “Російську національну державу”.
Просвірнін пізніше говорив, що справа “завершилося нічим”.

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