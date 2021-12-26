У Львові горів поїзд “Київ-Ужгород”

У ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі Львова понад годину горів пасажирський вагон поїзда “Київ-Ужгород”.
Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівської області.
“26 грудня о 03:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. “Львів” Головного залізничного вокзалу. Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням “Київ-Ужгород”. До місця виклику виїхали рятувальники 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.
На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.
Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання.
О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано…
Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м.
До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.
Внаслідок займання ніхто не постраждав.
Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи”, – ідеться в повідомленні.
Читайте також:
Корвет “Проворний” у Петербурзі горів 19 годин
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!