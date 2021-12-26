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У Львові горів поїзд “Київ-Ужгород”

26/12/2021 11:44

У ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі Львова понад годину горів пасажирський вагон поїзда “Київ-Ужгород”.

Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівської області.

“26 грудня о 03:57 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про пожежу в м. Львові на пл. Двірцева 1, на ст. “Львів” Головного залізничного вокзалу. Пожежа виникла в пасажирському вагоні поїзда сполученням “Київ-Ужгород”. До місця виклику виїхали рятувальники 1-ї та 2-ї державних пожежно-рятувальних частин м.Львова та оперативно-координаційний центр ГУ ДСНС України у Львівській області.

На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був, відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим. Провідник вже вивів пасажира, який перебував у вагоні.

Вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору і приступили до проведення робіт з ліквідації займання.

О 05:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано…

Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м.

До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки.

Внаслідок займання ніхто не постраждав.

Фото: ДСНС

Причину виникнення займання встановлюють правоохоронні органи”, – ідеться в повідомленні.

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Україна

У Львові горів поїзд “Київ-Ужгород”

У ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі Львова понад годину горів пасажирський вагон поїзда “Київ-Ужгород”. Про це повідомили в управлінні ДСНС Львівської області. “26 грудня о 03:57...

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