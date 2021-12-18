Корвет “Проворний” у Петербурзі горів 19 годин

Корвет “Проворний” проєкту 20385 на суднобудівному заводі “Північна верф” у Санкт-Петербурзі загасили через 19 (!) годин після початку пожежі.

Про це в суботу, 18 грудня, повідомила російська служба ВВС.

За даними Слідчого комітету, приблизно о 18-й годині 17 грудня сталося “загоряння надбудови судна, що спричинило заподіяння великої шкоди”. Про остаточну ліквідацію пожежі стало відомо в суботу вдень.

Північно-Західна транспортна прокуратура повідомила, що спалах на корветі, який будується, ліквідовано, проводиться проливка конструкцій.

Слідство порушило кримінальну справу про порушення правил безпеки під час проведення робіт.

На піку пожежі вогонь охопив майже весь військовий корвет, поширившись на 800 квадратних метрів. Вогнем зокрема було охоплено верхню палубу площею до 100 кв. метрів. Пожежі було надано четвертий (з п’яти) ранг складності.

До 11-ї години вечора в російському МНС повідомляли, що пожежа була локалізована на площі 300 кв. метрів.

Міська станція швидкої допомоги інформувала про трьох постраждалих: одна людина перебуває у стані середнього ступеня тяжкості, двоє – в задовільному.

Серед постраждалих – двох пожежників, вони госпіталізовані з опіками в стані легкої та середньої тяжкості, повідомили “РИА Новости” в екстрених службах.

Екіпажу на борту корабля, що будувався, не було.

Чи можна відновити корабель

Російські ЗМІ пишуть про корвет, що він “згорів”.

“Проворний” мав бути зданий через рік і перебував у процесі фарбування, тому на борту корабля перебувала велика кількість лакофарбових матеріалів. Причина загоряння невідома, але вогонь, спалахнувши в головній рубці, пішов по риштуванню та швидко перекинувся на інші частини судна, внаслідок чого кораблю було завдано значної шкоди.

Пожежа пошкодила ходову рубку та баштово-щоглову конструкцію, розповів співрозмовник агенції ТАСС.

Водночас, згідно з деякими оцінками, корпус корабля постраждав мало, тому існує ймовірність його відновлення.

“Це ще належить з’ясувати. Після того, як пожежники завершать свою частину робіт, на корабель мають потрапити спеціалісти та провести всі розрахунки”, – повідомляють джерела.

Корвет “Проворний”

Будівництво “Проворного” почалося ще в липні 2013 року. Стелс-корвет “Проворный” мали передати Тихоокеанському флоту ВМФ Росії наприкінці 2022 року, із планованим базуванням у Петропавловську-Камчатському.

Цей корвет – другий корабель проєкту 20385. Раніше “Північна верф” побудувала головний корвет проєкту – “Гремящий”, він уже надійшов на Тихоокеанський флот та був озброєний крилатими ракетами “Калібр”. Повідомлялося також про плани озброїти кораблі проєкту 20385 гіперзвуковими ракетами “Циркон”.

Основне завдання кораблів проєкту 20385 – виявлення та знищення надводних цілей та підводних човнів, організація висадки десанту, охорона прибережної зони та супровід інших кораблів.

“Північна верф” – одне з найбільших суднобудівних підприємств Росії, яке входить до АТ “Об’єднана суднобудівна корпорація”.

Читайте також:

У Росії вибухнула АЗС, постраждали щонайменше 26 осіб. ВІДЕО