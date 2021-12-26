Боксер Ломаченко відправив у Росію олімпійські медалі, щоб із них зробили натільний хрест

Український боксер, ексчемпіон світу в легкій вазі за версіями WBA, WBO Василь Ломаченко потрапив у новий скандал.

Він відправив свої золоті олімпійські медалі в російську майстерню “Крестик резной”, що в Костромі, аби там зробили з них натільний хрест.

Про виконання замовлення спортсмена компанія з країни-агресора повідомила в себе в Instagram 25 грудня.

Майстерня також розмістила відео, на якому показано пакування виробу в спеціальний дерев’яний футляр.

Як можна зрозуміти, на виготовлення хреста пішли невеликі сегменти олімпійських нагород – їх розмістили обіч масивного хреста.

“Майстерня @kestik_reznoi вперше за історію ювелірної справи виконала унікальне замовлення. У світі таких випадків немає і не було. Нами була виконана та розроблена авторська композиція з артикулом ☦️П017М/65. Ми виготовили комплект з олімпійських медалей.

Тільки вдумайтеся – хрест натільний, виготовлений з олімпійських медалей. Медалей, які дісталися людині кров’ю і потом, на які покладено ціле життя, медалі, що увійшли до світової історії спорту.

Скільки потрібно духу, мужності та шляхетності, щоб без вагань виконати з них натільний хрест для найближчої та найдорожчої людини – батька!

Нашому захопленню та повазі немає межі, Василь Анатолійович @lomachenkovasiliy, уклін Вам! Бог направляє”, – йдеться в дописі костромичів.

Як відомо, батькові й тренеру боксера – Анатолію Ломаченку – 14 грудня виповнилося 57 років.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Крестик Резной (@krestik_reznoi)

Передісторія

Уродженець Білгорода-Дністровського на Одещині Василь Ломаченко як боксер-аматор був олімпійським чемпіоном 2008 року (Пекін) та 2012 року (Лондон) у вагових категоріях до 57 та до 60 кг. Також він вигравав два чемпіонати світу й один – Європи.

Тренером Василя є його батько Анатолій Миколайович.

Василь має на тулубі велике татуювання з портретом батька.

У 2012 році Ломаченко перейшов у професійний бокс.

2014 року Василь здобув титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі, 2016 року – в другій напівлегкій. 2018 року Ломаченко додав до свого активу пояс WBA Super у легкій вазі, а в 2019-му – WBC.

У жовтні 2020-го програв титули американцеві Теофімо Лопесу.

Як боксер-професіонал Лома неодноразово висловлював симпатії до Московського патріархату. 2020 року він із колегою Олександром Усиком знявся в російському пропагандистському фільмі про православну віру.

9 січня 2020 року Ломаченко потрапив у скандал через розміщення у профілі Instagram відео з російськими військовими-спецпризначенцями. У мережі боксерові дорікали за те, що він таким чином підтримує анексію Криму і підтримує ворогів.

Після перемоги над Річардом Коммі 11 грудня 2021 року в США Ломаченко взяв у ринг прапор міста Білгород-Дністровського (замість прапора України).

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