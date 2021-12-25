Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО колони російських вантажівок і військову техніку

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на території тимчасово окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.

Про це з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 24 грудня повідомляє DW.

Зокрема, спостерігачі зафіксували колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками та написами “Гуманітарна допомога” російською мовою на околиці окупованого міста Макіївка.

Вантажівки супроводжували карета швидкої допомоги та три автомобілі, всі – з табличками терористичного угруповання “ДНР”.

Пізніше спостерігачі зафіксували, що ця колона в’їхала на територію складу поблизу Донецька, де з вантажівок вивантажили картонні коробки.

Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про “гуманітарну допомогу” спостерігачі зафіксували й на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобілі і “швидка”, всі – з табличками “ЛНР”.

Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини вони помітили поблизу села Богданівка в Луганській області.

У командуванні операції Об’єднаних сил наголосили, що це військова техніка збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Так, танки поблизу Олександрівського розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а броньовані машини в Луганській області – зоні безпеки, йдеться у повідомленні української сторони.

Також в ООС підкреслюють, що згідно зі звітом СММ ОБСЄ, представники збройних формувань Росії перешкоджали роботі спостерігачів.

“Збройні формування РФ завадили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через блокпости в районах Крута Балка, Нова Мар’ївка, Горлівка та Кремінець.

У районах Велике Оріхове, Кипуче, Алчевськ та Перевальськ під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.

Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів”, – зазначили в ОС.

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