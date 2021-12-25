Спецмісія ОБСЄ зафіксувала в ОРДЛО колони російських вантажівок і військову техніку

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на території тимчасово окупованих районів Донеччини й Луганщини колони російських вантажівок та військову техніку.
Про це з посиланням на звіт СММ ОБСЄ від 24 грудня повідомляє DW.
Зокрема, спостерігачі зафіксували колону з семи вантажівок з російськими номерними знаками та написами “Гуманітарна допомога” російською мовою на околиці окупованого міста Макіївка.
Вантажівки супроводжували карета швидкої допомоги та три автомобілі, всі – з табличками терористичного угруповання “ДНР”.
Колону з трьох вантажівок з російськими номерними знаками та аналогічними табличками про “гуманітарну допомогу” спостерігачі зафіксували й на околиці міста Луганськ. Цю колону супроводжували два автомобілі і “швидка”, всі – з табличками “ЛНР”.
Окрім того, спостерігачі СММ ОБСЄ 21-22 грудня зафіксували розміщення на тимчасово окупованій території шести одиниць військової техніки. На полігоні поблизу селища Олександрівське у Донецькій області спостерігачі побачили чотири танки невстановленого типу. Ще дві бойові броньовані машини вони помітили поблизу села Богданівка в Луганській області.
У командуванні операції Об’єднаних сил наголосили, що це військова техніка збройних формувань РФ, яка розміщена з порушенням Мінських домовленостей. Так, танки поблизу Олександрівського розміщені за межами виділених місць зберігання озброєння, а броньовані машини в Луганській області – зоні безпеки, йдеться у повідомленні української сторони.
Також в ООС підкреслюють, що згідно зі звітом СММ ОБСЄ, представники збройних формувань Росії перешкоджали роботі спостерігачів.
“Збройні формування РФ завадили патрулям СММ ОБСЄ проїзд через блокпости в районах Крута Балка, Нова Мар’ївка, Горлівка та Кремінець.
У районах Велике Оріхове, Кипуче, Алчевськ та Перевальськ під час польотів БПЛА СММ ОБСЄ було зафіксовано постановку перешкод засобами РЕБ збройних формувань РФ.
Зафіксовані порушення з боку ЗФ РФ свідчать про створення ними передумов для подальшої ескалації напруження на лінії зіткнення. А також про намагання приховати свою злочинну діяльність від міжнародних спостерігачів”, – зазначили в ОС.
Читайте також:
Окупанти блокують проїзд патрулів ОБСЄ до підконтрольних уряду районів Луганщини
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!