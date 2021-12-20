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Окупанти блокують проїзд патрулів ОБСЄ до підконтрольних уряду районів Луганщини

20/12/2021 12:45

Незаконні збройні формування Російської Федерації на території тимчасово окупованої Луганщини двічі не пропустили патрулі місії ОБСЄ до підконтрольних українському урядові районів.

Як передає “Новинарня” із посиланням на оперативний звіт СММ ОБСЄ №44/2021, патрулі прямували з ОРЛО у неділю, 19 грудня.

“Перша відмова сталася о 09:10 на блокпості збройних формувань біля південного краю ділянки розведення сил і засобів у районі Золотого. Другу заборону доступу зафіксовано об 11:07 на блокпості збройних формувань на автошляху Т0504, приблизно за 1,5 км на південний захід від Молодіжного. У першому випадку члени збройних формувань мотивували це “міркуваннями безпеки для СММ”, а у другому – “наказами від своїх командирів”. В обох випадках про свій перетин місія попередньо сповістила і зробила це в рамках тимчасового заходу з міркувань ввічливості у зв’язку з COVID-19″, – йдеться в повідомленні.

Місія вкотре констатує, що такі заборони не лише обмежують свободу пересування СММ через лінію зіткнення, але й перешкоджають здійсненню матеріально-технічного забезпечення місії, яке є вкрай необхідним для її ефективної роботи.

У Рішенні Постійної ради ОБСЄ № 1117 зазначено, що СММ буде надано безпечний і надійний доступ по всій Україні.

Необмежений та безумовний доступ до всіх районів є основою для забезпечення ефективного моніторингу та звітування про безпекову ситуацію, а також інші завдання мандата. Згідно з мандатом, з-поміж іншого, місії доручено звітувати про будь-які обмеження свободи пересування або інші перешкоди виконанню її мандата.

Як інформувала “Новинарня“, спостерігачі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ зафіксували 12 грудня двох бойовиків російсько-окупаційних військ у межах ділянки розведення сил і засобів біля Золотого на Луганщині.
Один із представників російсько-окупаційних військ був озброєний автоматом AK-74. Обидва бойовики мали нарукавні пов’язки “СЦКК”.

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