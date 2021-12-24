Кармічний Ростов: визнання присутності військ РФ в Україні

Юрій Федоренко

керівник ГО “Агенція розвитку демократії та інформаційних свобод” (АРДІС), головний редактор сайту “Матриця свободи”

Росія завжди заперечувала участь своїх військовослужбовців у бойових діях на сході України. Москва стверджувала, що українським військам там протистоїть «народна міліція», що складається з жителів Донбасу, в якій громадяни Росії можуть бути присутніми лише як добровольці.

Ось що говориться на російськомовній сторінці Вікіпедії: «Вооружённый конфликт на востоке Украины — боевые действия на территории Донецкой и Луганской областей Украины, начавшиеся в апреле 2014 года.

Боевые действия ведутся между вооружёнными силами и другими силовыми структурами Украины (а также рядом нерегулярных добровольческих военизированных формирований с одной стороны и вооружёнными формированиями повстанцев (в основном сторонников непризнанных Донецкой и Луганской народных республик) — с другой. По утверждению Украины, а также мнению международных организаций, на стороне повстанцев в конфликте участвуют и российские вооружённые силы; сама Россия эти обвинения отвергает».

Протягом останніх семи років на шпальтах світових ЗМІ постійно з’являються докази того, що Росія є прямим агресором та реальною стороною збройного конфлікту на сході України. Доповідь американського неурядового центру Atlantic Council “Hiding in Plain Sight: Putin’s War in Ukraine“; база даних російських військових, підрозділів та техніки, які побували в різний час на Донбасі, від міжнародної розслідувальної команди InformNapalm, де ідентифіковано близько 2500 російських військовослужбовців та 101 підрозділ регулярних військ, помічених на території України, а також 53 види військової техніки армії Росії; розслідування групи журналістів з усього світу, що працюють із відкритими джерелами Bellingcat з ідентифікацією конкретних бригад збройних сил Росії у війні на Донбасі; селфі танкіста з Бурятії Бато Дамбаєва, що дало змогу ідентифікувати ще два підрозділи армії Росії, які брали участь у боях на Донбасі (37-та мотострілецька та 6-а танкова бригади, що базуються в Бурятії); 10 російських десантників 331-го полку 98-ї Свірської дивізії повітряно-десантних військ ЗС Росії (в/ч 71211) з особистими документами та зброєю, що 24 серпня 2014 року «заблукали» поблизу населеного пункту Дзеркальний у Донецькій області; могили російських військових, що загинули на Донбасі, які вдавалося виявити журналістам та активістам… Таких прикладів та доказів безліч.

Та, незважаючи на докази, на офіційному рівні Кремль завжди відхрещувався від участі військовиків РФ у бойових діях.

Як не дивно, але докази того, що саме військові підрозділи РФ вторглися в Україну та ведуть бойові дії на її сході, надала сама Росія. Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону вперше офіційно визнав наявність регулярних російських військ на території тимчасово окупованих частин Донецької та Луганської областей України.

Заступника регіонального керівника з військового харчування місцевої компанії було визнано винним за статтею про посередництво у хабарі. Він був засуджений до п’яти з половиною років колонії за те, що передав 990 тисяч рублів від свого начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу.

Як сказано у вироку суду, до робочих обов’язків обвинуваченого входило забезпечення запасу продовольства для постачання російським військовослужбовцям на сході України.

Підполковник із Південного військового округу, як наполягав на захисті, зажадав від його начальника 90 тисяч рублів на місяць, щоб не перешкоджати роботі з поставок. Інакше офіцер, як сказано у вироку, «обіцяв зривати постачання продовольства на користь військовослужбовців РФ, які перебувають на бойовому чергуванні в ДНР та ЛНР».

У тексті вироку повідомляється, що таке постачання проходило як мінімум у 2018-му та 2019 році. Восени 2018-го через затримку відправлення колони санітарним контролем було зіпсовано продовольства на суму близько 30 мільйонів рублів.

Згідно зі свідченнями обвинуваченого, постачання продовольства до ДНР та ЛНР здійснювалося раз на два тижні. Для цього формувалася колона з «більш ніж 70 машин вантажопідйомністю близько 40 тонн та загальним обсягом понад 1300 тон». «Сумарна вартість продовольства на одне постачання становила понад 130 млн рублів», – наголошується в вироку.

На думку експертів, така кількість продовольства достатня для забезпечення від 20 до 26 тисяч військових.

Зазвичай, прес-рупор Путіна Дмитро Пєсков заперечує наявність військовослужбовців Російської Федерації в ОРДЛО. Він уже заявив, що поява тези про постачання продуктів є нібито помилкою укладачів тексту.

«Напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Жодних збройних сил РФ на території самопроголошених республік немає. Не було і немає. ЗС РФ є на території Російської Федерації”, – заявив Пєсков.

Сторінка суду з вироком вже заблокована. Публічна інформація знищена, але скріни сторінки широко розійшлися інтернетом. Тому спростовувати те, що визнав та висвітлив «найгуманніший суд», пізно.

Росія сама поставила крапку в питанні «хто воює проти України на її сході». Відповідь стала очевидна усім, хто вміє читати.

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