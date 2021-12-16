Кремль зреагував на рішення ростовського суду, де визнається наявність військ РФ на Донбасі

Ілюстративне фото. Дмитро Пєсков і Володимир Путін

Офіційна Москва заперечно відреагувала на дані російського суду про постачання продовольства для російської армії, розміщеної на окупованій частині України.

Про це заявив прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков у четвер, 16 грудня, в коментарі виданню “Медуза”.

“Ну, напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Ніяких збройних сил Російської Федерації біля самопроголошених республік не було та немає. Збройні сили Російської Федерації є біля Російської Федерації”, – сказав Пєков.

Він повторив риторику про буцімто “гуманітарну допомогу” Росії для мешканців тимчасово окупованої території Донеччини й Луганщини.

“Гуманітарна допомога постійно постачається, ви знаєте про це. Вона постачається у ці республіки. Ці республіки гостро потребують цієї допомоги. Але про жодні поставки, які ви процитували, мови йти не може. Це помилка тих, хто складав цей документ”, – заявив Пєсков.

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