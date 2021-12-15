“Их там нет?”. Російський суд вперше офіційно визнав наявність своїх військових на Донбасі

Ілюстративне фото

Російський суд вперше офіційно визнав, що війська РФ воюють проти України в Донецькій та Луганській областях.

Про це йдеться у вироку судді Леонарда Шолохова Кіровського районного суду Ростова-на-Дону.

Рішення доступне за посиланням.

Справа стосується хабарництва. Вирок – обвинувальний.

За матеріалами справи, обвинувачений постачав продовольство російським військовим, розташованим на території так званих “ДНР” та “ЛНР”.

Ледь не зірвав у травні-листопаді 2019 постачання харчів російським солдатам, які знаходились “на бойовому чергуванні” на окупованій частині України.

“Спробував закрити свої факапи хабарями. Не вийшло. Але ще більший факап зробив суддя – вніс усе це в офіційний документ. Виклав його у публічний доступ. Тож коли його виженуть з роботи, пропоную надати йому притулок в Україні. На підставі того, що він, скажімо, давно є прихованим агентом нашої розвідки. А, якщо серйозно, то зараз росіяни кинуться підчищати всі документи та вироки в цьому процесі. Та рукописи не горять. Особливо в часи інтернету. В цій історії нас може тішити лише той факт, що в армії, де в промислових масштабах крадуть їжу у власних солдатів та кладуть з прибором на режим секретності, – жодних шансів на виграш у війні проти України. Навіть з гіперзвуковими ракетами”, – пише у своєму телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Обвинуваченого Забалуєва вироком суду засуджено до 5 років позбавлення волі з відбуванням покарання у виправній колонії загального режиму.

Читайте також:

В Україні оголосили перший вирок за воєнні злочини на Донбасі