В Україні оголосили перший вирок за воєнні злочини на Донбасі

Віктор Михед, фото ДонПресс

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області нарешті виніс вирок Віктору Михеду, громадянину України, який у 2014 році вступив до лав так званої “ДНР”, зокрема до підрозділу “Комунікація”, який займався “інформаційною діяльністю” під кураторством підполковника ФСБ РФ Ігоря Безлера.

Чоловіка засудили до 11 років ув’язнення і це – перший вирок за воєнні злочини на Донбасі.

За даними Медійної ініціативи за права людини, Михед, виконуючи вказівки керівництва так званої «групи Безлера», здійснював відеофіксацію допитів українських військовополонених та цивільних осіб, незаконно позбавлених волі представниками «ДНР», знімав, редагував та розповсюджував різноманітні відеозаписи за участю представників терористичної організації «ДНР», виготовляв та розповсюджував так звані «боевые листки» групи Безлера».

Михеду було інкриміновано не лише участь у терористичній організації (це найбільш поширена стаття ККУ для бойовиків так званих республік), але й порушення законів та звичаїв війни (стаття 438 ККУ), що передбачає жорстоке поводження з цивільними особами та військовополоненими.

“Важливо зазначити, що саме порушення законів і звичаїв війни та воєнні злочини є предметом розгляду Міжнародного кримінального суду. Отже, Слов’янським міськрайонним судом винесений перший вирок за статтею 438 ККУ щодо подій збройного конфлікту на сході України. І перший в історії України вирок у справі “за наявності” обвинуваченого. Раніше за цією статтею “заочно” вже було винесено два вироки щодо подій в окупованому Криму”, – наголошують у МІПЛ.

“Для нас це рішення суду є надважливим, і висновок тут один: треба йти в цьому напрямі. Хотілося б, щоб і суди нас підтримували і розглядали справи цієї категорї у спеціальному режимі за відсутності обвинуваченого, а не зупиняли їх”, – коментує заступник керівника Донецької обласної прокуратури Сергій Заєць.

Наразі вирок не набув законної сили, це лише рішення суду першої інстанції. Наразі сторони мають можливість його оскаржити в апеляційному суді.

Цілком імовірно, що захист Михеда скористається такою можливістю, адже під час судового процесу обвинувачений, який з 2020 року перебував під вартою, своєї провини не визнав, неодноразово заявляв про порушення його прав, зокрема щодо надання йому перекладача з української на російську мову.

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