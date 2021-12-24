Для ЗСУ створили нову штабну машину. ФОТО

Фото: Армія.Інформ

На одному з полігонів Збройних сил України завершилися державні випробування нової штабної машини з причепом штабним. Нині триває опрацювання отриманих результатів, на підставі яких розглядатимуть можливість прийняття цього зразка техніки на озброєння українського війська.

Про це розповів начальник центру пунктів управління Головного командного центру Збройних сил України полковник Олександр Семенюта в коментарі виданню АрміяInform.

Так, фахівці ТОВ “Південьавтобуд” створили нову рухому штабну машину з причепом штабним зі знімними модулями.

Вона призначена для забезпечення комфортної роботи та відпочинку оперативного складу пунктів управління в умовах відсутності або руйнування розвинутої інфраструктури життєзабезпечення в цілодобовому режимі незалежно від пори року та часу доби, а також захисту особового складу від негативних впливів навколишнього середовища.

“Сучасна штабна машина має зручну конструкцію. Всі меблі, необхідні для обладнання робочих місць під органи управління, зосереджені всередині кузова й закріплені в транспортному положенні. Фактично залишається лише розблокувати фіксатори, зістикувати між собою пази робочих столів і розставити стільці. В середньому весь цей процес триває не більше ніж 20 хвилин. Загалом може бути розгорнуто 6 робочих місць”, – пише видання.

Нова штабна машина також має стаціонарні системи життєзабезпечення — обігрівач, кондиціонер, фільтровентиляційну установку, телекомунікаційне обладнання (дозволяє швидко розгорнути локальну мережу зв’язку), а також генератор та акумулятор. Завдяки цьому вона здатна працювати не лише від промислової мережі, у разі її виходу з ладу — від акумулятора (мінімум протягом двох годин), а якщо вичерпається і його ресурс — запускається дизель-генератор.

Поблизу основної панелі управління живленням, освітленням та кліматом у модулі розташовані головні комутаційні вузли сервера, панель відображення та принтер, а також індивідуальні бокси-сейфи для зберігання документації.

У причіпному модулі є можливість розгорнути 6 місць для комфортного відпочинку особового складу. Спальні місця в транспортному положенні надійно кріпляться до стінок модуля. Під ними розташовані три об’ємні бокси для зберігання особистих речей та спорядження. В головній зоні розміщений стіл, а також техніка для комфортного проживання: холодильник, телевізор, мікрохвильова піч та електрочайник. Для забезпечення санітарно-побутових умов у житловому модулі встановлено душову кабіну та умивальник. Подавання води здійснюється зі спеціального бака, що розміщується у приміщенні модуля у вхідній групі.

Повна маса: модуля штабного — до 22 т, причепа штабного — до 15 т; довжина: модуля штабного — до 9,4 м, причепа штабного — до 6,2 м; ширина — до 2,5 м; висота: модуля штабного — до 3,8 м, причепа штабного — до 3,7 м. Корисна внутрішня площа модуля (без урахування машинного відділення) — 11 квадратних метрів.

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