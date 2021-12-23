Водія “слуги народу” Галушка на рік позбавили права керувати автомобілем і оштрафували

Скріншот із відео

Водія народного депутата від “Слуги народу” Миколи Галушка на рік позбавили права керувати автомобілем та оштрафували на 10 200 грн.

Напередодні з’явилося відео, як депутат грубив і нецензурно лаявся до поліцейських, що торік зупинили його автомобіль через порушення правил дорожнього руху.

Як передає “Новинарня” із посиланням на міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, водія притягнули до адміністративної відповідальності за статтею про відмову пройти освідування рішенням Печерського районного суду Києва.

Чоловіка позбавили права керувати автомобілем і оштрафували на 10,2 тис. грн. Імені водія він не назвав.

Монастриський наголосив, що в України досі немає суттєвої відповідальності за образу поліцейського.

Однак зазначив, що на розгляді у Верховній Раді перебуває законопроєкт №5050-1, який пропонує ввести за це штраф від 850 до 1 700 грн.

Як інформувала “Новинарня“, 22 грудня “Українська правда” опублікувала відео, на якому “слуга народу” Галушко нецензурно спілкувався та ображав поліцейських, що зупинили за порушення ПДР водія та автомобіль, який возить цього нардепа.

Інцидент трапився торік 18 грудня. Тоді патрульні зупинили водія через порушення правил дорожнього руху – за перетин подвійної смуги.

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