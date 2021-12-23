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В ООН 36 делегацій звинуватили РФ у поширенні фейків про Україну

23/12/2021 09:53

Російська Федерація використала захід Ради Безпеки ООН для проголошення фальшивих наративів на адресу інших держав.

Про це йдеться у спільній заяві делегацій 36 країн – членів Організації Об’єднаних Націй, передає “Укрінформ” у четвер, 23 грудня.

Зазначається, що Росія, організувавши в Радбезі ООН захід, спрямований проти прославлення нацизму, висунула звинувачення країнам Балтії та Україні.

Росія скористалася заходом, щоби “висунути цинічні й необґрунтовані звинувачення на адресу держав-членів, спотворити історію у своїх власних політичних цілях і проголосити фальшивий наратив і дезінформацію про сусідні країни”, – зазначається в заяві.

На думку її авторів – делегацій західних країн й України – це навмисна спроба вкотре відвернути увагу світової спільноти від порушень Росією міжнародного права, зокрема в галузі прав людини.

Час проведення цього заходу, вказується в документі, “викликає особливу тривогу на тлі нарощування російської військової потужності на Кримському півострові та на кордонах України”.

Як нагадують автори заяви, Статут ООН забороняє використовувати силу проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої держави.

“Будь-яка подальша воєнна агресія проти України матиме серйозні наслідки і призведе до серйозних заходів у відповідь”, – наголошується в документі.

Тому 36 делегацій західних країн закликають Росію припинити ворожу кампанію дезінформації проти України, знизити напруженість навколо неї та “без зволікань вивести сили й техніку, розміщені в країні без згоди України”.

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