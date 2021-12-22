Міноборони зреагувало на російський фейк про “американські ПВК” на Донбасі

Фото: пресцентр МОУ

У Міністерстві оборони України спростували заяви російської сторони про нібито присутність у Донецькій області “найманців” зі США.

Про це у середу, 22 грудня, повідомили у Центрі оперативного інформування.

Нагадаємо, що днем раніше про “понад 120 співробітників американських приватних військових компаній” в Авдіївці та Приазовському заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

“В Україні немає приватних військових компаній, зокрема іноземних. Крім тих, що на тимчасово окупованій території України використовує РФ. Також не відповідає дійсності й інше твердження про нібито “доставку резервів невстановленого хімічного компонента для здійснення провокацій у містах Авдіївка та Лиман”, — наголосили в українському оборонному відомстві.

Там також нагадали, що Росія раніше вже вдавалася до подібної дезінформації.

“Варто згадати фейки, поширені у 2018 році, про так звані “сині бочки з нібито отруйною речовиною у Красногорівці”. Водночас, оскільки остання дезінформація озвучена на найвищому військово-політичному рівні, до неї слід поставитися з усією серйозністю. Як для підготовки конкретної провокації, сценарій якої вже розроблено у Кремлі”, — йдеться у повідомленні.

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