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В окупованому Криму та Краснодарському краї Росії проведуть маневри за участю 1200 десантників ЗС РФ

23/12/2021 10:48

Понад 1 200 російських десантників і більше 250 одиниць військової техніки залучать до навчання з бойовими стрільбами в окупованому Російською Федерацією Криму та Краснодарському краї (РФ).

Про це в четвер, 23 грудня, інформує “Інтерфакс” із посиланням на міноборони Росії.

“Навчання пройдуть у рамках оперативного збору керівного складу військ під керівництвом командувача Повітряно-десантними військами генерал-полковника Андрія Сердюкова. Загалом у них задіяно понад 1 200 військовослужбовців та понад 250 одиниць військової та спеціальної техніки”, – йдеться в повідомленні.

Сьогодні маневри стартують в окупованому Криму на полігоні “Опук”. 24 грудня – на полігоні “Раєвський” під Новоросійськом.

“Будуть відпрацьовані бойові стрільби десантно-штурмових, артилерійських підрозділів і підрозділів військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також розмінування ділянки місцевості та прикриття військ від засобів повітряного нападу та безпілотних літальних апаратів. Військовослужбовці виконають вогневі завдання і вразять мішені на різних дальностях”, – мовиться у повідомленні.

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