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Росія стягнула до кордону приблизно 52 батальйонно-тактичні групи, – Залужний

23/12/2021 15:00

Станом на сьогодні біля кордону України налічується близько 52 батальйонно-тактичних груп ЗС РФ, і ця кількість може збільшуватись. Водночас ЗСУ повинні робити свою справу і бути готовими до будь-якого розвитку подій.

Про це під час брифінгу в четвер, 23 грудня, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний.

“У цьому році дійсно Російська Федерація задля залякування і не тільки України, а й західних партнерів, вже робила те, що робить сьогодні. На сьогоднішній день ми десь нараховуємо близько 52 батальйонно-тактичних груп, вони здійснюють рухи уздовж державного кордону України. Але хочу нагадати, що у квітні цього року, до приміру, їх було 62. Та й взагалі у них є така можливість, що вони можуть збільшити і до 150. Тому відповідно наша задача військових – ми спостерігаємо, ми готуємось, ми жодним чином не розслабляємось, робимо свою справу”, – цитує головкома “Укрінформ”.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи спостерігається подальше нарощування російських військ в АР Крим, Залужний повідомив:

“Так само збільшення і по Криму. Ну, наприклад, за останній тиждень відбулось, я б сказав, незначне збільшення. Ми нарахували близько 1500-1800 осіб відповідно до минулого тижня. Так, відбувається це (нарощування – Н.), так Російська Федерація це робить. З якою метою – це окрема розмова”, – додав він.

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