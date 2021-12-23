Морська охорона отримає від Ізмаїльського порту нові причали для катерів

Ізмаїльський загін Морської охорони Держприкордонслужби безкоштовно отримає для розміщення свого корабельно-катерного складу декілька об’єктів від ДП “Ізмаїльський МТП”, підпорядкованого Мінінфраструктури.
Про це інформує пресслужба Адміністрації морських портів України.
Морська охорона в Ізмаїлі від цивільних портовиків уже отримала адмінбудівлі, розміщені за адресою вул. Кишинівська, 1.
При цьому на завершальній стадії перебуває процес передачі причалів №0, №1 та №2 Ізмаїльського МТП та інших об’єктів, не задіяних у роботі порту, під розгортання стоянки корабельно-катерного складу Ізмаїльського загону Морської охорони ДПСУ.
Профільне міністерство дало відповідну згоду на передачу Морській охороні ДПСУ потужностей порту в цьому місті.
Формально, за січень-листопад 2021 року Ізмаїльський порт збільшив перевалку вантажів одразу 24% або до 3,68 млн тонн.
Але це все ж нижче за “проєктну” потужність цього порту. Тому й виникли “надлишкові” потужності, які будуть використані для розміщення кораблів та катерів Морської охорони ДПСУ.
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