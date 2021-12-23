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Міноборони спробувало прокомунікувати, як і коли жінкам ставати на військовий облік

23/12/2021 16:32

У Міністерстві оборони надали роз’яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.

Алгоритм спробував пояснити начальник Київського обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки Валерій Куценко на брифінгу в четвер, 23 грудня.

За його словами, процедура постановки на військовий облік жінок така сама, як у чоловіків, і стосується не всіх, а лише представниць певних професій.

Куценко розповів, що жінка протягом 2022 року пише заяву до місцевого військкомату, надає копії і оригінали паспорту, ідентифікаційного коду, свідоцтв про одруження, народження дітей і закінчення навчання, довідки з роботи.

Після цього військомат вивчає документи, зокрема довідку з місця роботи на предмет, чи входить вона до переліку “військовозобов’язаних” жіночих професій.
Потім комісія ухвалює рішення, чи ставити жінку на військовий облік, і направляє її на медкомісію за місцем проживання.

Чиновник зауважив, що брати на облік будуть не всіх. Адже, крім професії, існують ще вікові обмеження та обмеження за станом здоров’я.

Військовий обов’язок стосується жінок віком від 18 до 60 років. Зараз на обліку вже є більше 10 тисяч жінок.

У Міноборони пояснили також, що часто жінки стикаються з необхідністю стати на військовий облік, коли змінюють місце реєстрації.

Напередодні в мережі з’явився наказ Міноборони від 11 жовтня 2021 року, який був виданий на виконання змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.
Документом затверджується перелік професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов’язуючий жінок цих професій стати на облік військовозобов’язаних.

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