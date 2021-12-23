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Чотирьом курсантам військових вишів призначили академічні стипендії уряду

23/12/2021 11:23

Наказом Міністерства оборони “Про виплату академічної стипендії Кабінету Міністрів України курсантам вищих військових навчальних закладів” визначено групу військовослужбовців військових вишів, яким виплачуватимуть цю стипендію у І семестрі 2021-2022 навчального року.

Про це в четвер, 23 грудня, повідомляє АрміяInform.

За відмінне навчання, зразкову військову дисципліну академічну стипендію Кабінету Міністрів виплачуватимуть:

  • курсантці четвертого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба старшому солдату Мар’яні Пінчук;
  • курсантці третього курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут солдату Марії Романовській;
  • курсанту четвертого курсу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного солдату Роману Чубачу;
  • курсантці третього курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка солдату Крістіні Степаненко.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням у Росії державні стипендії імені Левка Лук’яненка. 

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