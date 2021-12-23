Чотирьом курсантам військових вишів призначили академічні стипендії уряду

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Наказом Міністерства оборони “Про виплату академічної стипендії Кабінету Міністрів України курсантам вищих військових навчальних закладів” визначено групу військовослужбовців військових вишів, яким виплачуватимуть цю стипендію у І семестрі 2021-2022 навчального року. Про це в четвер, 23 грудня, повідомляє АрміяInform. За відмінне навчання, зразкову військову дисципліну академічну стипендію Кабінету Міністрів виплачуватимуть: курсантці четвертого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба старшому солдату Мар’яні Пінчук;

курсантці третього курсу Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут солдату Марії Романовській;

курсанту четвертого курсу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного солдату Роману Чубачу;

курсантці третього курсу Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка солдату Крістіні Степаненко. Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням у Росії державні стипендії імені Левка Лук’яненка. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець