Чотирьом курсантам військових вишів призначили академічні стипендії уряду

Наказом Міністерства оборони “Про виплату академічної стипендії Кабінету Міністрів України курсантам вищих військових навчальних закладів” визначено групу військовослужбовців військових вишів, яким виплачуватимуть цю стипендію у І семестрі 2021-2022 навчального року.
Про це в четвер, 23 грудня, повідомляє АрміяInform.
За відмінне навчання, зразкову військову дисципліну академічну стипендію Кабінету Міністрів виплачуватимуть:
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив 14 українським політв’язням у Росії державні стипендії імені Левка Лук’яненка.
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