В Україні тільки дві області залишаються у “червоній” зоні карантину

В Україні лише Волинська та Запорізька області відповідають показникам “червоної” зони карантину за кількістю виявлених випадків COVID-19.
Про це інформує “Новинарня” із посиланням на дані, оприлюднені на сайті Міністерства охорони здоров’я.
Сьогодні вісім областей на карті нашої держави все ще позначені як “червоні”, проте з 23 грудня майже усі ці області покинуть “червону” і перейдуть у “жовту” зону COVID-19.
У Запорізькій та Волинській областях перевищений показник виявлення нових випадків коронавірусу, вони залишаться у “червоній” зоні.
З 23 грудня за рішенням комісії ТЕБ та НС Житомирська, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська області перейдуть у “жовту” зону.
Нагадаємо, в Україні одужав перший хворий, який заразився COVID-штамом “Омікрон”. Лікарі розповіли про його стан.
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