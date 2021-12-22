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У Львові попрощаються з десантником 80-ї бригади Русланом Янковським, який загинув у боях за Луганський аеропорт

22/12/2021 17:34

У Львові попрощаються з молодшим сержантом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Русланом Янковським, який загинув у боях за Луганський аеропорт.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в середу, 22 грудня.

Церемонія прощання відбудеться 23 грудня 2021 року о 10.00 год на території військової частини (Стрийська, 88).

Армієць загинув у серпні 2014 року під час оборони Луганського аеропорту.

Поховають військового в місті Дубровиця (Рівненська область) 24 грудня.

За інформацією Книги Пам’яті полеглих за Україну, “…згідно даних оперативної групи високомобільних десантних військ Головного командного центру ЗСУ від 2 вересня 2014 р., станом на 19-00 було отримано інформацію про загибель трьох десантників 1-го батальйону 80-ї окремої високо-мобільної десантної бригади, які брали участь у боях за Луганський аеропорт: солдат Кльоб Микола Іванович, солдат Дзюбан Максим Мирославович та, вірогідно, солдат Янковський Руслан Віталійович. Тіла цих загиблих, разом з тілами інших десантників 80-ї бригади капітана Євгена Іванова та солдата Назарія Попадика були доставлені до моргу м. Лутугіно (на території, захопленій сепаратистами та російськими террористами). 16 жовтня 2014 р. тіла 5-х загиблих десантників були вивезені з м. Лутугіно представниками Цивільно-військового співробітництва Міністерства оборони України та доставлені до м. Дніпропетровськ. Тілам було присвоєно №№ 797/Л, 798/Л, 799/Л, 800/Л, 801/Л. Двоє загиблих: капітан Євген Іванов та солдат Назарій Попадик були ідентифіковані на підставі тестів ДНК (№№ 797/Л та 800/Л).

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