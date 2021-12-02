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У Львові попрощаються з десантником 80-ї бригади Олександром Бондарем, який загинув під час боїв за ДАП у 2015 році

02/12/2021 17:52

У Львові попрощаються із старшим сержантом 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ Олександром Бондарем, який загинув під час боїв за Донецький аеропорт у 2015 році.

Церемонія прощання розпочнеться в суботу, 4 грудня, на території військової частини (вул. Стрийська, 88).

Відомо, що десантник загинув у січні 2015 року, виконуючи бойове завдання під час захисту Донецького аеропорту.

У пресслужбі бригади попросили дотримуватись карантинних заходів.

Як відомо з відкритих джерел, Бондар народився 2 вересня 1968 року у м. Львові. До Збройних сил України був призваний за частковою мобілізацією в середині серпня 2014 року. Старший сержант 7-ї роти 3-го батальйону 80-ї оаембр. В серпні-листопаді проходив навчання на Яворівському полігоні, а 8 листопада 2014 року, в складі підрозділу, відбув до зони бойових дій — в м. Костянтинівка.
З 5 січня 2015 року — захищав Донецький аеропорт. Востаннє виходив на зв’язок 20 січня 2015 року. За свідченнями побратимів, того дня Олександр пішов розвідати чи є можливість вибратися з терміналу. Знаходився в кінці 1-го «рукава» — біля розбитих автомобілів КамАЗ, після чого — зник.

У Центрі звільнення полонених була оприлюднена інформація, що командир частини у лютому 2015-го повідомляв, ніби Олександр Бондар перебуває у полоні, однак в списках полонених він не значився.

12 травня 2015 року фрагменти тіла загиблого були забрані з Калінінського моргу м. Донецька. Разом з фрагментами тіла, серед іншого, був ремінь-портупея, на звороті якого був напис «Бондарь». До тіла у донецькому морзі була прикріплена записка «неизвестный мужчина (фрагмент), аэропорт». Вважався зниклим безвісти (№ тіла 557/л).

Був похований у м. Дніпрі як невідомий на Краснопільському кладовищі (ділянка №79, поховання № 8363). Його рідні тривалий час не визнавали чоловіка загиблим, вважали, що той перебуває у полоні. В подальшому, фрагменти тіла загиблого були ідентифіковані за експертизою ДНК.

Військового планують поховати на Алеї Героїв Личаківського кладовища.

Указом президента України № 177/2020 від 12 квітня 2020 року за «особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений орденом За мужність III ступеня (посмертно).

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