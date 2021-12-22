У Львові нацгвардійці затримали ймовірного педофіла

Фото: пресслужба НГУ

У Львові бійці Нацгвардії затримали чоловіка, який намагався вчинити розпусні дії щодо семирічної дівчинки.

Про це в середу, 22 грудня, інформує пресслужба Національної гвардії України.

“Зловмисника затримали на вулиці Кульпарківська, 95. За словами гвардійців чоловік підпадав під орієнтування поліції, яке було передано всім правоохоронним органам. На місце були викликані інші правоохоронці”, – йдеться в повідомленні.

Затриманим виявився раніше неодноразово судимий 50-річний громадянин України. За скоєне йому загрожує покарання до восьми років позбавлення волі.

Зазначається, що 14 грудня до відділку поліції надійшла заява від матері семирічної учениці другого класу однієї з львівських шкіл.

“Вона повідомила, що невідомий чоловік зайшов у шкільний туалет, коли там перебувала її донька. Представившись лікарем, під приводом огляду, намагався вчинити щодо дитини розпусні дії. Аналогічний випадок стався 20 грудня, в іншому навчальному закладі”, – йдеться в повідомленні.

Невдовзі слідчі повідомлять розшуканому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.156 (Розбещення неповнолітніх) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Як інформувала “Новинарня“, в Україні наприкінці жовтня запустили роботу Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Його наповнює Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду, вивчаючи особові справи засуджених за подібні злочини. Інформація про них буде зберігатися навіть після відбуття покарання.

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