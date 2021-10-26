СПЕЦТЕМА:
COVID-19 covid-19
Діагностовані випадки:
2803159 +19120
Летальні випадки:
64936 +734
Одужали:
2390112 +9738
Дані МОЗ України. Проведено ПЛР-тестів: 14082277 (+61027). Оновлено: 08:35 26.10.2021
Home / Україна / В Україні запустили реєстр педофілів

В Україні запустили реєстр педофілів

26/10/2021 14:02

В Україні запустили в тестовому режимі роботу Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини сексуального характеру щодо дітей.

Станом на 26 жовтня у реєстрі є дані стосовно 171 особи, яку покарали в судовому порядку за сексуальні злочини проти неповнолітніх. Про це повідомила заступниця міністра юстиції Олена Висоцька. 

“Природою цього реєстру є те, щоб убезпечити, наприклад, навчальні заклади, або лікувальні заклади, або інших людей, які працюють з групами дитячих колективів від того, щоб взяти таку людину на роботу. Доступ до таких реєстрів матимуть всі наші правоохоронці. Тому реєстр важливий, хоч і складний в наповненні”, – цитує Висоцьку пресслужба відомства.

Наразі реєстр педофілів працює в тестовому режимі. Міністерство юстиції разом з органами прокуратури і суду наповнює його, вивчаючи особові справи засуджених за подібні злочини. Інформація про злочинців буде зберігатися навіть після відбуття покарання.

Водночас Висоцька зазначила, що внесення нових осіб до реєстру відбуватиметься винятково за ухвалою суду. Така процедура запобігає порушенню прав людини та гарантує неупередженість рішення правоохоронців про появу певної особи в цьому реєстрі.

У створенні реєстру, за словами заступниці міністра, українські держслужбовці орієнтувалися на досвід Норвегії, США та Канади, де також діють подібні архіви даних.

Читайте також:
Президент підписав законопроєкт про введення реєстру педофілів

Унікальних переглядів: 99
Редактор:

〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.

〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!

〉〉 Хочете читати більше якісних статей і цікавих новин про Україну, що воює? Підписуйтесь на "Новинарню" в соцмережах: Telegram, Facebook, Twitter, Instagram.

Україна

НКРЕКП спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл газу

Нацкомісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг спростувала інформацію про можливе підвищення тарифу на розподіл природного газу. Про це інформує пресслужба НКРЕКП у вівторок, 26...

Війна з Росією

Про сайт

Новинарня – український ньюзрум. Без фейків. В курсі важливих подій.

Ми пишемо насамперед про війну з російськими окупантами; про Збройні сили та їх розбудову; про армію і військових, силовиків і ветеранів, мобілізованих/демобілізованих, переселенців та їх проблеми; про життя на українському Донбасі й окупованих теренах; безпекові проблеми. Не оминаємо інші варті уваги події в Україні та світі.

У 2021 році “Новинарня” працює за інституційної підтримки за підтримки Європейського фонду за демократію (EED). Зміст наших матеріалів не обов’язково відображає офіційну позицію EED, а є виключною відповідальністю наших авторів.

Тримаємо зв’язок!

Контакти
news @ novynarnia.com
contact @ novynarnia.com

Facebook
https://www.facebook.com/Novynarnia
Twitter
https://twitter.com/Novynarnia
Телеграм
https://t.me/Novynarnia
Instagram
https://www.instagram.com/novynarnia/

Приєднуйтеся до наших сторінок, коментуйте, оцінюйте, пропонуйте цікаві теми.

Долучайтеся до числа наших патронів на платформі Patreon

Новинарня з вами

При передруку гіперпосилання на “Новинарню” обов’язкове в першому-другому реченні

Головний редактор: Дмитро Лиховій

Запрошуємо до співпраці партнерів, однодумців та рекламодавців
e-mail: contact @ novynarnia.com

+380 50 419 16 28
+380 68 760 12 02

Не проґавте найцікавіше!

Раз на тиждень ми відправляємо дайджест із вартими уваги статтями "Новинарні".

 Provided by SendPulse