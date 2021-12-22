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Від сходження лавини в Південній Осетії загинули принаймні двоє бійців окупаційних сил РФ. ВІДЕО

22/12/2021 16:26

Із п’ятьох російських військових, яких накрила снігова лавини в окупованій РФ грузинській Південній Осетії, загинули щонайменше двоє.

Про це 21 грудня повідомили у пресслужбі так званого “президента” псевдореспубліки Анатолія Бабілова.

Лавина накрила караульне приміщення, де були п’ятеро російських військових, що охороняли захоплений Рокський тунель на Транскавказькій автомагістралі.

За наявними даними, внаслідок події двоє росіян уже мертві, ще один зник безвісти. Крім того, двох військовослужбовців армії РФ було госпіталізовано з обмороженням кінцівок.

Сходження лавини відбулося 21 грудня.

Напередодні управління МНС Росії по Північній Осетії закрило рух по Транскавказькій магістралі для всіх видів транспорту через загрозу сходу лавин.

Транскавказька магістраль (Транскам) – одна з автомобільних доріг, що пов’язує Росію з окупованою Південною Осетією.

Москва захопила цей регіон Грузії в серпні 2018 року.

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