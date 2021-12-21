У Росії горить військова частина. ВІДЕО

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У селищі Мосрентген (Нова Москва) Російської Федерації сталася пожежа на території військової частини. Палають два поверхи казарми. Про це у вівторок, 21 грудня, інформує ТАСС. Зазначається, що сьомий і восьмий поверхи казарми №2 горять відкритим полум’ям. Солдатів евакуювали. За даними видання, площа загоряння становить 30 квадратних метрів. На місце виїхало керівництво московського управління МНС. У Мосрентгені розташований пункт постійної дислокації 27-ї гвардійської Севастопольської мотострілецької бригади. Читайте також:

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Редактор: Христина Горобець