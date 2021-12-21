Новина про те, що захист обвинуваченого в справі МН17 визнав присутність військ РФ на Донбасі, виявилася фейком, – Сидоренко

Ілюстративне фото. Проросійський бойовик на місці катастрофи малайзійського "Боїнга" рейсу МН17, липень 2014

Сергій Сидоренко

журналіст, головний редактор інтернет-видання “Європейська правда”

(FB)

Обережно! Новий фейк про #MH17.

Сьогодні українські ЗМІ написали, що на суді в Нідерландах захист російського підсудного Пулатова нібито визнав присутність російських військ на Донбасі. АЛЕ ЦЕ АБСОЛЮТНИЙ ФЕЙК, які купа серйозних медіа запостили без жодних на те підстав.

Усі посилаються на нідерландський сайт NU.nl (хоча про суд у Схіпхолі та про цей епізод написала більшість медіа у НЛ, але українські жури всі як один читають тільки NU, канєшна). Ця дрібничка підказує, як ця фігня поширювалася: хтось один запустив фейк-новину, а інші медіа, не вдаючись, просто її переписали її під свій формат. Але проблема у тім, що у повідомленні на сайті NU.nl, на яке всі посилаються, ЦІЄЇ ІНФИ НЕМАЄ. Взагалі. Її просто хтось придумав, а далі понеслося…

Спершу поясню, про що насправді йдеться у цій історії, а потім – про те, чому поширювати фейки, навіть “патріотичні та антиросійські” – це дуже неправильно.

Отже. У оригіналі NU (як і у всіх інших медіа по цій темі у нідерландців) дійсно йдеться про те, що сьогодні на суді по MH17 захист обвинуваченого росіянина Пулатова хотів долучити до справи покази «секретного свідка» за кодом S45, допитаного слідчими JIT. Таких свідків у слідства було чимало (номер нашого героя на це натякає). Слідство збирало їх через програму захисту, їхні дані невідомі ані захисту, ані потерпілим. Не всі зібрані свідчення визнані достовірними. Свідок S45 – один з тих, кого забракували. Однак хоча його допит не включили у масив показів, коротку інформацію про нього (як і про усіх, з ким спілкувалися слідчі) все ж передали суду.

У цьому короткому описі йдеться, що S45 заявив слідчим, що він є військовослужбовцем РФ з 53ї бригади (тобто тієї, до якої був приписаний злополучний Бук) і що в липні 2014 року він був на Донбасі (і не уточнюється, що він там робив – може воював, а може у батьків гостював, яхз). Так от, на початку він сказав слідчим, що він не чув звуку запуску ракети, хоча мав би би чути її навіть за 50 км (ШТО?), а тому він вважає, що ніякого Буку на Донбасі не було. А потім відмовився від своїх слів пояснивши (цитую за Telegraaf), що був п’яний.

Карочі, гранично мутний свідок, якого JIT очікувано не стали включати до справи.

І от на ньому захист Пулатова зараз будує свою юридичну лінію. Вони доводять, що раз ці мутні свідчення ховають від громадськості, то можуть ховати також щось важливе. І тому вони вимагають дати захисту доступ до повного допиту S45, включивши його допит до матеріалів справи, плюс дозволити захисту допитати його вдруге. А оскільки суд не хоче цього робити, то захист Пулатова наполягає, що свідка S45 або просто не існує і дані слідства сфабриковані, або суд та прокуратура підганяють свідчення під політичні вказівки, фабрикуючи таким чином рішення суду. І от ця вся історія нині стає однією з ключових у загалом нудному рутинному процесі про збиття росіянами MH17.

А тепер задача з зірочкою: ДЕ У ЦІЙ ІСТОРІЇ НІБИТО «ВИЗНАННЯ» АДВОКАТАМИ РОСІЯНИНА УЧАСТІ ВІЙСЬК РФ У ВІЙНІ НА ДОНБАСІ? Запитання риторичне. Цього немає. Але патріотичні українські медіа вважають нормальним поширювати цей фейк, домальовуючи до нього ще й нові рюшечки…

Підкреслю: я переконаний, що писати фейки, навіть якщо вони антипутінські – це ницо, неприпустимо і, врешті решт, це проти інтересів України.

У цій інформаційній війні, де ворог оперує незрівнянно більшими ресурсами та величезною машиною пропаганди, наша ключова перевага перед РФ у тому, що ми діємо чесно, що з нами правда. Але щойно українські ЗМІ починають занурюватися у болото фейків – вони стирають цю різницю. Для нас це програшно.

Але якщо вам і цього аргументу недостатньо – тримайте ще один.

Скажіть, ви впевнені, що свідок S45 не є продуктом російської спецоперації сам по собі? Погляньте ще раз на опис його свідчень. Ви впевнені, що це не було придумано російською машиною пропаганди саме для того, щоби його свідчення відхилили і була можливість звинуватити слідство в упередженості, публічно поставити під сумнів очікуваний обвинувальний вирок росіянам?

Як думаєте, чи правильно роблять українські ЗМІ, посилюючи ці сигнали? Недумау… Але, на жаль, декому з колег поширювати цю фігню цілком ок…

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