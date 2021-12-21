ССО презентували календар на 2022 рік. Частину виручених коштів скерують на лікування онкохворої дружини військового

У Командуванні Сил спеціальних операцій презентували календар на 2022 рік.
Світлини опублікувала пресслужба у вівторок, 21 грудня.
“Календар-планер… поєднує функціональність, незабутні світлини бойової підготовки підрозділів Сил спеціальних операцій ЗС України та якісний друк”, – йдеться в повідомленні.
У КССО наголошують, що частина отриманих коштів буде передана військовослужбовцю ССО на лікування онкохворої дружини.
Календар реалізовує ветеранський бренд Alex Tymanov.
Ціна – 330 грн.
Замовити продукцію можна за посиланням.
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