На Донеччині 23-річна пособниця “ДНР” отримала вісім років тюрми

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На Донеччині суд визнав 23-річну дівчину винною у сприянні терористичній діяльності й зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Про це повідомляє пресслужба Донецької обласної прокуратури у вівторок, 21 грудня.

Як встановило слідство, у жовтні 2021 року зловмисниця, яка проживала в Донецьку, отримала від представника так званої ДНР завдання збирати інформацію на користь терористів.

“Для цього вона приїхала до Краматорська, де здійснила фото- та відеозйомку адміністративних будівель, службового транспорту і прилеглих територій ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, а також 11-го прикордонного загону Держприкордонслужби України”, – зазначається у повідомленні.

Після скоєного, діючи за інструкцією “куратора”, обвинувачена прибула до Добропілля, де знайшла раніше обладнаний представниками НЗФ РФ схрон із вибухівкою і перевезла її до Краматорська. Заборонені предмети зловмисниця зберігала в орендованій квартирі, сховавши в пакетах із борошном. За задумом бойовиків, вибухові пристрої мали бути використані для дестабілізації громадського порядку на підконтрольній українській владі території.

Згідно з вироком суду, пособниці терористів призначено покарання у вигляді восьми років позбавлення волі.

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