На Донеччині судитимуть “депутата ДНР”

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Донецька обласна прокуратура направила до суду матеріали кримінальної справи стосовно “народного депутата” так званої “ДНР”. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури у вівторок, 12 жовтня.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2018 року і до теперішнього часу обвинувачений є “депутатом народної ради ДНР”.

“Чоловік бере участь у масових заходах окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо пропаганди серед місцевих мешканців ідей так званої легітимності псевдореспубліки”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, він проводить активну агітаційно-роз’яснювальну роботу з висвітлення дій офіційної влади України як ворожої і неприйнятної.

Чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та участі у терористичній організації (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258−3 КК України).

Наразі обвинувальний акт скеровано до Селидівського міського суду для розгляду по суті. Через те, що зловмисник переховується на тимчасового окупованій території області його судитимуть заочно.

Максимальне покарання за санкціями статей — до 15 років за ґратами.

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