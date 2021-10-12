На Донеччині судитимуть “депутата ДНР”

Донецька обласна прокуратура направила до суду матеріали кримінальної справи стосовно “народного депутата” так званої “ДНР”. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Про це повідомляє пресслужба прокуратури у вівторок, 12 жовтня.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з листопада 2018 року і до теперішнього часу обвинувачений є “депутатом народної ради ДНР”.
“Чоловік бере участь у масових заходах окупаційної адміністрації у Донецькій області щодо пропаганди серед місцевих мешканців ідей так званої легітимності псевдореспубліки”, – йдеться в повідомленні.
Крім того, він проводить активну агітаційно-роз’яснювальну роботу з висвітлення дій офіційної влади України як ворожої і неприйнятної.
Чоловіка звинувачують у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та участі у терористичній організації (ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 258−3 КК України).
Наразі обвинувальний акт скеровано до Селидівського міського суду для розгляду по суті. Через те, що зловмисник переховується на тимчасового окупованій території області його судитимуть заочно.
Максимальне покарання за санкціями статей — до 15 років за ґратами.
Читайте також:
Танкіст “ДНР” отримав вісім років в’язниці
〉〉 Вподобали статтю? Найкращий лайк - переказ 50, 100, 200 грн. для гонорарів авторам "Новинарні". Наші рахунки – тут.
〉〉 Кожен читач "Новинарні" має змогу налаштувати щомісячний переказ на довільну суму через сервіс Patreon - на підтримку редакції.
Ми виправдовуємо довіру!