Танкіст “ДНР” отримав вісім років в’язниці

Танкісти терористично-окупаційних військ під час боїв за Дебальцеве. Фото з соцмереж

До восьми років ув’язнення засуджено учасника незаконних збройних формувань так званої “ДНР”. Зловмисника затримали під час спроби прихованого перетину лінії розмежування.

Про це в п’ятницю, 8 жовтня, повідомляє пресцентр СБУ.

“У ході досудового розслідування встановлено, що затриманий входив до складу танкового підрозділу бойовиків, який причетний до обстрілів позицій українських військових”, – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, до лав незаконних збройних формувань він приєднався у 2016 році. Там його призначили механіком-водієм танка угруповання “Дизель”.

Наразі Приморський районний суд Маріуполя визнав зловмисника винним у вчиненні злочинів, передбачених: ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність) і ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації), ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

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