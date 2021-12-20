В Ірані стратили курдського політв’язня, якого катували в тюрмі, – правозахисники

Іран стратив курдського політичного в’язня Гейдара Ґорбані, засудженого за причетність до збройних заворушень, попри заклики міжнародної спільноти врятувати його життя.

Про це повідомили базовані в Європі організації “Права людини в Ірані” (IHR) та “Мережа прав людини в Курдистані” (KHRN) в понеділок, 20 грудня, пише “Радіо Свобода”.

За їхніми даними, Гейдара Ґорбані стратили вранці 19 грудня у в’язниці Санандадж у провінції Курдистан на заході Ірану. При цьому ані його сім’я, ні його адвокат не отримали попереднього попередження.

Ґорбані стратили, коли його справа ще перебувала на розгляді у Верховному суді.

“Вони привезли нас і показали могилу, де, як вони сказали, лежить Гейдар. Вони самі поховали його на кладовищі Бехеште Мохаммаді і не віддали нам його тіло”, – сказав один із родичів.

На відео, опублікованих у соціальних мережах, видно, що 19 грудня в його рідному місті Кам’яран на заході Ірану, попри посилені заходи безпеки, зібрався натовп, скандуючи “мученики не вмирають”.

“Гейдар Ґорбані був підданий тортурам і засуджений до смертної кари без належного процесу та будь-яких доказів проти нього”, – сказав директор IHR Махмуд Амірі-Могаддам.

Він назвав цю страту незаконною навіть за законами Ірану.

Активісти кажуть, що Ґорбані, який перебував у в’язниці з жовтня 2016 року, був визнаний винним і засуджений до страти торік у зв’язку з убивством у 2016 році трьох чоловіків, пов’язаних із парамілітарним угрупованням “Басідж”.

Ґорбані визнали винним у допомозі вбивствам транспортом та логістичним забезпеченням, хоча вироком суду визнавалося, що він ніколи не був озброєним.

Експерти ООН з прав людини висловили “серйозні занепокоєння” через те, що Ґорбані не отримав справедливого суду. За їхніми твердженнями, під час попереднього ув’язнення його катували.

І Організація Об’єднаних Націй, і Amnesty International закликали зберегти життя політв’язню, вказуючи на те, як заявили в Amnesty, “численні порушення” під час “вкрай несправедливого” судового процесу.

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