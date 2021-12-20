У Москві експоліцейський вийшов на Червону площу з плакатом “Путін убивця”

Фото: Руслан Терехов/SOTA

На Червоній площі в столиці Російської Федерації затримали майора поліції у відставці Олега Кашинцева. Він вийшов туди з плакатом, на якому було написано: “Свободу Навальному. Putin is a killer” (“Путін убивця”).

Про це інформує “Радіо Свобода”.

Чоловік був одягнений у форму поліціянта. Кашинцев простояв із плакатом кілька хвилин, після чого колишні колеги доставили його до відділку МВС.

Затриманого звинуватили у порушенні правил проведення пікетування та незаконному носінні форменого одягу із символікою правоохоронних органів. Після складання протоколів Олег Кашинцев був відпущений із поліційного відділку до судового засідання.

Він пропрацював у правоохоронних органах 18 років, із них 14 – у карному розшуку.

У 2019 році Кашинцев звільнився з органів МВС у званні майора через незгоду з діями влади щодо опозиції. Він брав участь у кількох акціях на підтримку Олексія Навального, на одній із них він був затриманий.

Передісторія

Як інформувала “Новинарня“, 2 лютого 2021 року суд Москви змінив опозиційному політику Олексію Навальному умовний термін на реальний і засудив його до 3,5 року колонії загального режиму за справою “Ів Роше”. Апеляцію не задовольнили, відтак Навального відправили до колонії, де він муситиме провести майже три роки.

31 березня Олексій Навальний оголосив голодування. Він скаржився на болі й вимагав кваліфікованої медичної допомоги. 19 квітня Навального перевели у стаціонар обласної лікарні для засуджених, розташованої на території колонії суворого режиму у Владимирі.

8 квітня 79 європейських політиків від 17 країн ЄС підписали спільну заяву з вимогою до російської влади негайно допустити незалежних лікарів до Навального, а також звільнити політика із в’язниці. Відкриті листи на адресу президента РФ Володимира Путіна з вимогою допустити лікарів до Навального опублікували депутати регіональних російських парламентів, західні діячі мистецтв та ін.

У 2020 році Навального отруїли ймовірно “новічком” під час поїздки по РФ та лікували в Німеччині.

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